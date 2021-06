Napadalci so se v mesto Tegina v zvezni državi Niger pripeljali na motorjih in začeli brezciljno streljati, pri čemer so eno osebo ubili, eno pa ranili, je v začetku tedna sporočil tiskovni predstavnik nigerijske policije Wasiu Abiodun.

Namestnik guvernerja zvezne države v središču Nigerije Alh Ahmed Mohammed Ketso pa je v sredo na twitterju potrdil, da je bilo ugrabljenih 136 učencev islamske šole Salihu Tanko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik države Muhammadu Buhari je obsodil ugrabitev ter varnostnim silam in obveščevalnim agencijam naročil, naj okrepijo napore za rešitev otrok.

Ketso je poudaril, da varnostne službe delajo vse, kar lahko, a nimajo dovolj logističnih zmogljivosti. Dodal je, da potrebujejo več pomoči, da bi jih ustrezno opremili za soočanje s kriminalci.

Vlada po njegovih besedah ne plačuje odkupnin. »Skušamo se pogajati, da bi videli, kako bi jih lahko varno rešili,« je povedal.

Vlado so k pomoči pri reševanju pozvali tudi straši ugrabljenih otrok, ki so se v torek zbrali pred šolo.

Oborožene tolpe terorizirajo prebivalce na severozahodu in v osrednji Nigeriji z ropanjem vasi, krajo živine in ugrabitvami, ki jih najpogosteje zagrešijo iz finančnih razlogov. Od decembra lani do nedeljskega napada je bilo v Nigeriji ugrabljenih več kot 700 otrok.