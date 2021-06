Slovenija že več let išče povezavo z zalivskimi državami, pri čemer se je pogovarjala z vsemi večjimi letalskimi prevozniki iz Združenih arabskih emiratov, piše portal. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je sicer že povedal, da se Flydubai in Fraport Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, dogovarjata glede uvedbe letov v Ljubljano. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pa je januarja letos obnovil pozive k vzpostavitvi letov med državama.

Po podatkih družbe OAG je leta 2019 okoli 19.500 potnikov letelo med Ljubljano in Bližnjim vzhodom, navaja portal. Največ, okoli 3700 potnikov, je ob tem letelo v Dubaj. V tem letu so potniki iz Ljubljane v Dubaj v veliki meri potovali preko letališča v Istanbulu.

Flydubai in letalski prevoznik Emirates imata tesno partnerstvo, oba pa sta v lasti vlade v Dubaju.

Na območju nekdanje Jugoslavije Flydubai trenutno sicer deluje v Beogradu in Sarajevu. Naslednji mesec bo nadaljeval s sezonskimi leti v črnogorski Tivat, septembra pa bo obnovil povezavo z Zagrebom. Dubaj je trenutno odprt za tujce z negativnim PCR-testom na koronavirus, še poroča Exyuaviation.