Kot so v sredo sporočili iz Nase, naj bi misiji pomagali priti do dna resnici o tem, zakaj je Venera kljub podobnim pogojem, kot so na Zemlji, tako življenju neprijazen planet. Prav ta med Merkurjem in Zemljo drugi planet najbližji Soncu bi namreč lahko bil "prvi za bivanje primeren svet v Osončju", lahko bi celo imel ocean in podnebje, podobno Zemljinemu. Namesto tega je Venera postala "svet, podoben peklu", s površinsko temperaturo okoli 500 stopinj Celzija.

S to skrivnostjo se bosta v prihodnosti ukvarjali sestrski misiji DaVinci+, ki bo raziskovala Venerino ozračje, in Veritas, ki bo vzela pod drobnogled njeno površje in geološko preteklost.

Zadnja sonda, ki je obiskala Venero, je bil leta 1990 Nasin satelit Magellan. Odprava je bila več kot uspešna, Magellanovi radarski posnetki površja pa so še vedno najboljši posnetki tega planeta. To naj bi se z novima misijama spremenilo, saj naj bi ti na Zemljo poslali prve posnetke Venere v visoki resoluciji.