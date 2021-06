V petek bo večinoma sončno, popoldne bo predvsem v severni Sloveniji ter v hribih na zahodu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 8 do 15, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo dopoldne še precej jasno, proti poldnevu in popoldne pa spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo padavine, predvsem plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad severno in srednjo Evropo ter Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka s šibkimi severozahodnimi vetrovi postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Povečini sončno bo, popoldne v Alpah spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ali nevihtami.

Biovreme: Danes in v petek bo vremenski vpliv na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.