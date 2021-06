Kot so zapisali na spletni strani službe vlade za zakonodajo, se vsem uporabnikom opravičujejo za nevšečnosti v času nedosegljivosti PISRS in se zahvaljujejo za potrpežljivost in podporo.

V zalednem sistemu spletišča PISRS (www.pisrs.si) je bil namreč zaznan varnostni incident, ki je povzročil, da je bilo deset dni nedosegljivo.

Kot so v torek pojasnili na ministrstvu za javno upravo, je do vdora v sistem, ki je dosegljiv na www.pisrs.si, prišlo v noči s 23. na 24. maj. Dostop do strežnika je bil takoj ob zaznavi vdora, še isti dan, onemogočen. S tem pa so napadalcu onemogočili nadaljevanje napada in morebitno izvajanje nadaljnjih procedur, ki bi potencialno ogrozile druge, s PISRS povezane informacijske sisteme.

Pojasnili so, da je tehnična ekipa ministrstva za javno upravo ugotovila, da je vdor onesposobil le delovanje storitve PISRS, do vdora na druge strežnike pa ni prišlo.

Kot so dodali, je portal PISRS tudi sicer v procesu aplikativne nadgradnje, ki jo izvaja služba vlade za zakonodajo in katere zaključek je predviden konec poletja oziroma v začetku jeseni.

Na ministrstvu v zvezi s preiskavo vdora potekajo aktivnosti. O ugotovitvah bodo skupaj z dokazi podali tudi prijavo na policijo.