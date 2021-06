Poleg Puigdemonta imuniteto po novem znova uživata še nekdanja katalonska ministra Toni Comin in Clara Ponsati. Evropski parlament jim je imuniteto odvzel marca, sodniki pa so v sredo odločili, da se jim ta vrne do sprejetja končne odločitve glede njihove pritožbe.

Očitajo jim vstajništvo po poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije z izvedbo referenduma Španija trojici očita vstajništvo po poskusu razglasitve neodvisnosti Katalonije z izvedbo referenduma oktobra 2017, ki je bil po oceni Madrida neustaven. Poleg tega sta Puigdemont in Comin obtožena še zlorabe javnih sredstev. Z marčevskim odvzemom imunitete je špansko vrhovno sodišče dobilo možnost, da znova zahteva njihovo izročitev, a so omenjeni napovedali pritožbo na Sodišču EU, najvišjem sodišču unije. Trdijo, da jim v Španiji grozi zapor, kar bi jim preprečilo izvrševanje njihovega mandata izvoljenih evropskih poslancev. To tveganje naj bi se odprlo že v ponedeljek, ko se začne plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, tokrat prvič po dolgem času v francoskem Strasbourgu. Puigdemont je po odvzemu imunitete marca parlamentu očital, da gre za "očiten primer političnega pregona" in "žalosten dan" za to institucijo. Puigdemont in Comin sta se sicer leta 2017 pred pregonom v Španiji zatekla v Belgijo, medtem ko je Ponsatijeva odšla na Škotsko.