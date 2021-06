Izrael je včeraj dobil novega predsednika. Večinoma protokolarno vlogo bo sedem let opravljal Isaac Herzog, šestdesetletni levosredinski politik, čigar oče je bil predsednik pred tridesetimi leti. Herzog je bil v parlamentu, ki v Izraelu izbere predsednika, izvoljen s 87 glasovi, njegova protikandidatka, nestrankarska predavateljica Miriam Peretz, jih je dobila 26. Nasledil bo Reuvena Rivlina, ki se ni mogel potegovati za položaj, saj je omejen na en mandat.

Glasovanje o predsedniku države je v knesetu potekalo na neobičajen dan. Prav včeraj so se namreč sklepali zadnji dogovori o oblikovanju nove vlade pred iztekom roka za dogovor opolnoči. Potem ko so Herzoga izvolili, je kneset zasedanje prekinil, tako da je bilo jasno, da ne glede na morebitni dogovor o vladi njenega potrjevanja v parlamentu ne bo verjetno še dvanajst dni, je poročal Jerusalem Post. To je namreč skrajni rok, do katerega bi predsednik parlamenta Yariv Levin lahko prelagal odločanje. Levin je član stranke Likud aktualnega premierja Benjamina Netanjahuja in če bi dogovor o oblikovanju »protinetanjahujeve« vlade uspel, bi s prelaganjem glasovanja ostalo še nekaj časa za naknadne politične poskuse, da se potrditev takšne vlade onemogoči.

Vodja opozicije Yair Lapid , ki je po neuspelem poskusu Netanjahuja dobil mandatarstvo, je imel že tako ogromno dela z usklajevanjem želja in stališč predvidoma osmih strank, ki bi sodelovale ali vsaj od zunaj podpirale »vlado sprememb«, kot so jo poimenovali. Včeraj se je dan zanj sicer začel dobro, saj je sklenil dogovor z modro-belo stranko aktualnega obrambnega ministra in Netanjahujevega političnega nasprotnika Benija Ganca, ki bi v novi vladi ostal na sedanjem položaju. Že prej je dosegel ključni dogovor, da bi prvi dve leti vlado vodil šef desnega zavezništva Yamina Naftali Bennett , ki ima sicer le šest poslancev, a brez njih noben politični blok ne more do večine 61 glasov v knesetu, saj so marčevske volitve, četrte v približno dveh letih, spet prinesle izredno razdrobljen parlament. Po dogovoru z Bennetom bi bil Lapid prvi dve leti zunanji minister, potem pa bi položaja zamenjala.

V hotelu se je zatikalo, pred njim je bilo glasno

Toda ker bi vlado sestavljale različne desne, sredinske, leve in arabske stranke, ki jih druži skoraj izključno nasprotovanje Netanjahuju, je iskanje drugih skupnih imenovalcev toliko težje. Včeraj se je tako zataknilo najmanj dvakrat. Najprej zato, ker je poslanka Yamine Ayelet Shaket zase zahtevala položaj v sodnem svetu, ki v Izraelu imenuje sodnike in bo v prihodnjih letih imenoval tudi štiri vrhovne. Lapid je ta položaj obljubil voditeljici laburistov Merav Michaeli, zato so ti začeli omenjati, da bi vlado podpirali od zunaj, potem pa se je pojavila ideja o rotaciji na položaju. Drugič se je zataknilo, ko so narasle zahteve arabske stranke Raam, brez katere protinetanjahujeva koalicija prav tako ne bi imela dovolj glasov. Iz stranke so zvečer sporočili, da niso optimisti in da je njihov voditelj Mansour Abas tarča napadov z vseh strani, čeprav si prizadeva za dogovor v hotelu Kfar Maccebiah v Tel Avivu, kjer so voditelji strank iskali koalicijski dogovor.

Kot je poročal časnik Times of Israel, so pred hotelom potekale bučne demonstracije v podporo in protesti proti sklenitvi dogovora o vladi. Bilo je precej vroče, obtoževali so se s »sinovi Arafata« in celo z nacisti. Nekdo je nasprotni skupini zakričal: »Vse vas bomo usmrtili na mestnem trgu.« ba, agencije