Obisk mestne knjižnice je med obiskom Kranja vsekakor nujen. Prostor, ki zaradi steklenega ovoja z zavidljivimi razgledi na mesto in gore v ozadju ter na široko razporejenih knjižnih polic daje občutek neskončnosti, je pred epidemijo v svojo notranjost privabil številne obiskovalce, tudi če niso bili člani knjižnice. Dogodki se pod posebnimi pogoji vračajo v knjižnico, ki ta mesec praznuje deseto obletnico delovanja v prostorih nekdanje veleblagovnice Globus. »29. junija 2011 smo z verigo prebivalcev Kranja iz Študijskega oddelka preselili zadnji kupček knjig v novo Mestno knjižnico Kranj. Deset let smo v stavbi, ki s svojo fotogeničnostjo pritegne marsikateri pogled. V teh letih smo jo napolnili z najrazličnejšimi vsebinami, ki bogatijo vsakdanje življenje v mestu,« so zapisali v knjižnici.

Prostor za kakovostno preživljanje prostega časa Kranjska knjižnica ima okoli 19.000 članov, uporabnikov pa veliko več, saj obiskovalci za obisk prireditev, dejavnosti, čitalnice in podobnega ne potrebujejo članske izkaznice. »Imamo srečo, da delujemo v takšnih prostorih. Ne smemo pozabiti, da smo nanje dolgo čakali. Knjižnica naj bi bila prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, takšna je filozofija splošnih knjižnic po svetu in v Evropi in držimo se je tudi mi, kolikor je v trenutnih razmerah to možno,« pravi direktorica knjižnice Maja Vunšek. Ker zaradi epidemioloških razmer obletnice ne morejo počastiti z veliko osrednjo prireditvijo, na katero bi povabili uporabnike in obiskovalce, bodo ves mesec praznovali malo drugače. »Vsak torek v prazničnem juniju bomo razveseljevali z novostmi,« opozarja Lucija Podbrežnik iz službe za prireditve. Ta teden so na spletno stran dodali tridimenzionalno virtualno predstavitev knjižnice, tako da jo lahko zdaj obiskovalci na daljavo spoznajo do zadnjega kotička in rešijo nagradni kviz.