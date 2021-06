Opera Samorog skladatelja Pavla Šivica (1908–1995) je potrebovala kar 40 let, da bo danes zaživela na velikem operno-gledališkem odru. Koncertno so jo sicer izvedli in posneli na Radiu Slovenija dve leti po nastanku. Skladatelj je libreto napisal sam, in sicer po istoimenski drami Gregorja Strniše iz leta 1967.

Pozabljena v predalu

Bolje se je godilo Šivičevi operi Cortesova vrnitev (1972), ki so jo v SNG Opera in balet Ljubljana prvič premierno uprizorili leta 1974, drugič pa leta 1996, ko so režijo zaupali Vinku Möderndorferju. In prav režiserju gre zasluga, da bo odrski krst zdaj doživel še Samorog. Kar trideset let je namreč prenašal idejo o uprizoritvi med različnimi umetniškimi vodji, dokler ni nanjo pristal predprejšnji umetniški vodja ljubljanske Opere Rocc. »Če Samoroga primerjam s Cortezovo vrnitvijo, je glasba v Samorogu nedvomno drugačna, bolj moderna, melodična in res ne razumem, zakaj je toliko časa ostala v predalu, verjetno pa zaradi nekega splošnega nezaupanja do slovenske glasbene ustvarjalnosti,« razmišlja režiser.

»Nismo sicer mogli udejanjiti vseh idej, predvsem zaradi tehnično-finančnih omejitev, a smo s scenografom Brankom Hojnikom in drugimi sodelavci, med drugim s kostumografom Alanom Hraniteljem, vendarle našli rešitve: bili smo čarovniki v nemogočih pogojih. Tu gre dejansko za načelno vprašanje državi, ki zelo slabo ravna z opero, kar se bo dolgoročno zelo poznalo. Na nacionalne operne hiše so sicer v drugih državah izjemno ponosni, uprizoritve so velikopotezni dogodki,« poudarja režiser.

Izpostavil je še, da opera »govori točno o tem trenutku oziroma govori o slehernem trenutku, kajti vedno v zgodovini se je preganjalo čarovnice, vedno so bili lažni sodni procesi, vedno je nekdo izkoriščal oblast za svoja drobna maščevanja«. Vojna, ki je v tem primeru posameznikovo osebno maščevanje, ker ne more izsiliti ljubezni ene od dvojčic in zato izsili čarovniški proces, »je huda metafora za čas, v katerem živimo, ne nazadnje za čas kovida, ko se neki 'napad' izkoristi za preurejanje sveta. Tudi kovid so oblastniki vseh dežel izkoristili za preoblikovanje sveta, politike.« Nenazadnje so študij opere, ki so ga začeli lani spomladi, zaradi epidemioloških ukrepov morali kar štirikrat prekiniti. »Šlo je za napor, ki si ga bom zapolnil za vse življenje.«