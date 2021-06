V zadnjih letih doživlja Kolumbija največjo družbeno-politično polarizacijo, po ocenah nekaterih analitikov je država celo na robu državljanske vojne. Na ulicah so se soočili protestniki z do zob oboroženimi varnostnimi silami ter paravojaškimi skupinami, ki naj bi priskočile na pomoč policiji v bran svobodi in za zaščito privatne lastnine, kot pravijo njihove vodje z desne politične opcije.

Začelo se je 28. aprila, ko so sindikalne federacije, študentske in druge družbene organizacije pozvale k splošni stavki in uličnim protestom proti glavnemu projektu desne vlade 44-letnega predsednika Ivána Duqueja, ki je predlagal zakon o povečanju davkov za ublažitev posledic gospodarske krize ter s tem mednarodne finančne trge poskušal prepričati, da državi ne bi znižali bonitetne ocene. A je bil učinek zelo drugačen od pričakovanega. Davčna reforma bi namreč najbolj obremenila nižji in že osiromašeni srednji sloj, čemur so se prizadeti uprli. Izbruhnil je največji odpor v zadnjih 60 ali 70 letih v tej državi, ki je prisilil vlado k umiku predloga iz parlamentarne obravnave, pa tudi predloga za privatizacijo zdravstva. A niti to niti odstopi ministrov za ekonomijo in zunanje zadeve ter visokega komisarja za mir niso prispevali k umiritvi razmer. Prejšnji teden je vlada s predstavniki protestnih skupin sicer dosegla načelni dogovor, ki pa je potem padel v vodo. Vlada zahteva tudi umik uličnih zapor, ki po njenih navedbah hromijo gospodarstvo.

Ekonomski model izčrpan Tako množične podpore protestom sicer ni predvidel nihče, niti leva opozicija. Zahteve so se le še širile na reševanje drugih socialnih in ekonomskih problemov, ki pestijo najmanj 20 milijonov Kolumbijcev s povprečnimi mesečnimi dohodki 72 evrov. Po mnenju ekonomista Luisa F. Medine je ekonomski neoliberalni model izčrpan in ima velike težave, ko gre za redistribucijo bogastva, zlasti v času pandemije. Najsilovitejši odpor in spopadi so se do zdaj razplamteli v desetih od 33 pokrajin, od mest pa v Bogoti in v 2,2-milijonskem Caliju, ki je upravno središče pokrajine Valle del Cauca na jugozahodu države. V torek je kolumbijska nevladna organizacija Temblor (Potres) evropskemu parlamentu poslala pismo, v katerem sporoča, da je med uličnimi protesti pod streli policije in paravojaških skupin obležalo 45 ljudi, Human Rights Watch pa navaja številko 63. Več kot 2000 protestnikov je bilo ranjenih, od teh jih je 62 zaradi zadetkov iz šibrovk izgubilo vid, okoli 1500 oseb je bilo aretiranih. Organizacija Temblor poroča tudi o 25 žrtvah spolnega nasilja policistov, kar je še razplamtelo ogorčenje po vsej državi, v Caliju pa je moški streljal vsevprek, ko je naletel na cestno zaporo, in ubil tudi dva mladoletnika iz skupine, ki je držala zaporo. Drugi so ga linčali s kamenjem. V tem in še nekaterih drugih krajih so posneli skupine civilistov v belih majicah, kako skupaj s policijskimi enotami streljajo iz pištol in pušk na protestnike.