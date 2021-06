Kitajske oblasti so sporočile, da imajo odslej lahko družine do tri otroke, ne več le dva, kot je veljalo od leta 2016. Vendar je anketa državne agencije Nova Kitajska pokazala, da nad tem ni prevelikega navdušenja. Od 30.000 vprašanih jih je ta korak pozdravilo 1600. Rezultate ankete so potem umaknili s spleta.

Še januarja 2014 je moral Zhang Yimou, ki velja za enega največjih kitajskih filmskih režiserjev, plačati globo v višini 7,5 milijona juanov ali nekaj manj kot milijon evrov, ker je imel z ženo tri otroke, to je dva več, kot je zakon tedaj, ko je bila v veljavi še politika enega otroka, dovoljeval. Pravzaprav je imel takrat Zhang s štirimi ženskami sedem otrok in to globo so mu naložili bolj zaradi očitkov med ljudmi, da je veliki režiser nad zakoni.

Politika enega otroka (1980–2015) Kitajski komunisti so politiko enega otroka uvedli leta 1980, s čimer se je država nasilno vmešala v družinsko življenje. Posamezni preveč zagreti lokalni partijski mogočniki so celo ukazali sterilizacije in splave tudi v sedmem mesecu nosečnosti. Vendar je politika enega otroka – ki pa ni veljala za nacionalne manjšine, tako da so na primer ujgurske in tibetanske družine lahko imele po tri otroke – hkrati z gospodarskimi reformami omogočila, da se je v zadnjih tridesetih letih življenjski standard Kitajcev močno izboljšal. Obenem je to prineslo pozitivne učinke v globalni demografiji. Rast svetovnega prebivalstva je namreč upočasnila tudi kitajska politika enega otroka, ki je v letih 1980–2015 pomenila okoli 400 milijonov rojstev manj.

Politika dveh otrok (2016–2021) Konec leta 2015 so oblasti dovolile družinam dva otroka. Vendar ta odločitev ni prinesla pričakovanega baby-booma. Nasprotno, v zadnjih letih število rojstev celo strmo pada, hitro staranje prebivalstva pa se nadaljuje. Če je bilo še leta 2016, ko je bil prvič dovoljen drugi otrok, število novorojenčkov 17, 5 milijona, kar je milijon več kot leta 2015, jih je bilo leta 2019 samo še 14,7 milijona, lani pa komaj nekaj več kot 12 milijonov. Po študiji, ki jo je objavila ugledna britanska znanstvena revija Lancet, se bo v primeru, če se bo ta trend nadaljeval, število Kitajcev s sedanjih 1,4 milijarde konec stoletja zmanjšalo na 700 milijonov. Še nekako do leta 2030 se bo število kitajskega prebivalstva sicer povečevalo, ker vse dlje živijo. A tudi s tem, da Kitajci dočakajo vse višjo starost, je posredno povezan upad števila rojstev, kar lahko razberemo iz naslednjega zapisa na družabnih omrežjih: »Sem edini otrok, tudi moj mož. Skrbeti morava za štiri starše in za otroka. Torej si ne moreva privoščiti še enega.«