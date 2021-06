Hojs ni povedal vsega

V štabu SDS, se vse bolj ukvarjajo tudi sami s sabo, a imajo še vedno največ dela z novicami o drugih. Tokrat so se lotili zlobne sindikalistke Lidije Jerkič in tako na twitter profilih kot v intervjujih povedali, da ima obtožena okoli 8400 evrov bruto plače. Sindikalistka je pokazala, da ima plače zgolj 2811 evrov bruto, a notranji minister Aleš Hojs je to spregledal in potrdil, da ve, da ima Jerkičeva res visoke dohodke. A naprej ni šel, kot bi se nečesa ustrašil, kot da ne bi dobro slišal Janševih navodil, da mora napasti iz vseh topov. Objavili bomo, kaj je imel Hojs o Jerkičevi še napisano na listku, ki mu ga je posredoval predsednik vlade: »Lidija Jerkič izhaja iz vojaške družine, generalov, ki so leta 1991 napadli Slovenijo (a nas je Janez Janša rešil). Njen sin je terorist Osama bin Laden, ki ga je Janez Janša skupaj z ameriškimi marinci eliminiral leta 2011. Lidija Jerkič ima vsaj 20.000 evrov plače, vozi volva in igra golf na prestižnem afriškem Mavriciju (tam jo je videl tudi Janez Janša). Lidija Jerkič je tudi oseba, ki je Janezu Janši nakazala 150.000 evrov, za katere na protikorupcijski komisiji ni želel povedati, kje jih je dobil.« Kot rečeno, Hojs vsega tega o Jerkičevi ni želel povedati, zato se ne bi čudili, da bo to razlog za nov prepir v že tako sprti stranki.