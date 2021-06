Na novomeškem sodišču se je pred tričlanskim sodnim senatom, ki ga vodi sodnik Peter Žnidaršič, nadaljevalo sojenje 68-letnemu Petru Englaru iz okolice Črnomlja, obtoženemu uboja na mah v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Bilo je 19. marca lani, ko je v navalu obupa in v strahu za svoje življenje dvignil roko nad svojo 67-letno psihično bolno ženo Zinko.

Večkrat naj bi že bila nasilna do njega, toda tokrat je začutil, da gre zares. »Danes boš mrtev. Ubila te bom!« naj bi mu rekla tistega dne. Pred njo je pobegnil v kurilnico, a ga je dohitela, zagrabil je poleno in jo med prerivanjem dvakrat mahnil po glavi. To je vse, česar se Englaro spominja. Toda preiskava je pokazala, da jo je vsaj še osemkrat mahnil s polenom po telesu, potem ko je obležala. Zaradi hudih poškodb glave ter s številnimi poškodbami trupa, reber in rok je umrla na kraju dogodka, v kurilnici domače hiše.

Trudil se je, da bi ženi pomagal Bil je izjemno naklonjen ženi, pripravljen pomagati, zelo si je prizadeval za njeno čim boljše zdravstveno stanje, čeprav mu njeno psihično stanje to ni vedno omogočalo, je danes dejala izvedenka psihiatrije Martina Žmuc Tomori. »Četudi je bil v zadnjih letih zaradi ženinega vse slabšega stanja tudi sam v hudi stiski, iz dokumentacije ni zaznati, da bi ji kadar koli kaj zameril ali očital,« je dejala izvedenka. Na vprašanje tožilke Renate Brodarič Trentelj, kaj je bil vendarle razlog za tako kruto dejanje, pa je izvedenka povedala, da je obtoženi po večletnem trpljenju vse težje obvladoval stres, po besedah prič je bil vedno bolj napet, nespeč, izčrpan. Svoje je prispevalo tudi njegovo duševno stanje, bil je prestrašen, počutil se je nemočnega, da bi ustavil dogajanje, v katerem se je počutil ogroženega. Vsi ti občutki so se pri njem po mnenju izvedenke v zadnjih letih stopnjevali. »Tudi delna izguba spomina na sam dogodek je seveda možna, če gre za emocionalno zelo intenzivno situacijo. In vsekakor je to bila takšna situacija,« je še dejala. »Situacijo je razumel kot močno ogrožujočo. Bal se je za svoje življenje.« Prvi udarec se je tako po njenih besedah zgodil nagonsko, ne razumsko.