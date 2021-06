Kdo smo mi, protestniki?

»Se mi zdi, da bo treba nekatere lekcije izpred dvajsetih let ponoviti, in pričakujem, da se spomladi vidimo na ulicah, trgih,« so bile besede prvaka SDS Janeza Janše leta 2009. Člani stranke SDS in njihovi privrženci so nam, ki smo ga ubogali in se udeležili petkovih protestov, v »zahvalo« na družbenih omrežjih in na raznih forumih razložili, da smo levaki na poti v pozabo, komunajzarji, lenuhi, socialni podpiranci, raznašalci virusa, sledilci politkomisarjev, kvazikulturniki, prisesanci na državne jasli, mestni biciklisti, FDV-jevske propalice, Fužinarji, barabe z zvezdo, do dna duše pokvarjeni pristaši kulovskih strank, rdeči lopovi, družbeni paraziti, levi hujskači, zblojenci, pripadniki levuške sekte, leve ovce, šoder, pijavke, uživalci travce, ljubljanski razvajenčki, cirkusantje, Jugiči, ljubljanski paraziti, kričeča banda lenuhov, južnjaška zalega, navadni klošarji. In še mnogo, veliko grših oznak so nam prilepili v razkošnem zavetju svoje pogumne anonimnosti.