Prijadrala sta si Guinnessov rekord

Bistričana, brat in sestra Uroš Kraševac in Maruša Močnik, sta prejadrala 332 navtičnih milj brez dotika obale na jadrnici tipa double-handed dinghy. Po osemdesetih urah jadranja iz Piranskega zaliva do Dubrovnika sta se vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov.