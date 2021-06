Prejemnica častne zlate palme je povedala, da festivalu v Cannesu veliko dolguje in da ji je spremenil življenje. Čeprav je pred tem že režirala, je bil zanjo odločilen trenutek, ko je enega svojih filmov predstavila na promenadi Croisette, o čemer je vedno sanjala.

Po sloviti promenadi se je sicer sprehodila že pri trinajstih letih, ko je zaigrala v filmu Taksist Martina Scorseseja (1976), ki je prejel zlato palmo. Sedaj 58-letna igralka in režiserka je v svoji več kot štiri desetletja trajajoči karieri zaigrala v približno 50 filmih, med drugim v Sobi za paniko Davida Fincherja (2002), in režirala štiri celovečerne filme.

Dobila je doslej tudi dva oskarja

Najbolj je znana po vlogi agentke FBI Clarice Starling v trilerju Ko jagenjčki obmolknejo o serijskem morilcu Hannibalu Lecterju iz leta 1991, ki ga je režiral Jonathan Demme, morilca pa je upodobil Anthony Hopkins. Za vlogo je dobila drugega oskarja. Prvega je prejela tri leta prej za film Obtožena Jonathana Kaplana. Med drugim je v filmih zaigrala ob Robertu de Niru, Melu Gibsonu, Kristen Stewart in Denzelu Washingtonu, snemala je z režiserji, kot so David Fincher, Robert Zemeckis, Spike Lee, Alan Parker in Claude Chabrol. Na festivalu v Cannesu so do sedaj prikazali sedem filmov, kjer je sodelovala kot igralka ali režiserka.

Doslej so častno zlato palmo prejeli Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Jean-Pierre Leaud, Agnes Varda in Alain Delon. V četrtek bodo tudi objavili celotni izbor uradnega tekmovalnega dela letošnjega festivala. Na zadnjem festivalu v Cannesu leta 2019 je zlato palmo dobil južnokorejski film Parazit režiserja Bonga Joon-hoja. Festival, ki običajno poteka v mesecu maju, so letos zaradi epidemioloških razmer preložili za skoraj dva meseca. Predviden je od 6. do 17. julija.