Božinović je novinarjem še dejal, da od danes veljajo nekatere spremembe ukrepov za vstop na Hrvaško tudi za potnike, ki niso preboleli covida-19 ali niso cepljeni. Mogoče je vstopiti z negativnim testom, ki ni starejši od 72 ur, medtem ko je doslej veljajo pravilo 48 ur.

Zadostuje samo en odmerek cepiva proti covidu-19 in najmanj 22 dni od cepljenja

Za prehod hrvaške meje po novem za državljane Evropske unije zadostuje, da so prejeli samo en odmerek cepiva proti covidu-19, če je od prvega cepljenja minilo najmanj 22 dni, je ob tem na spletni strani objavilo hrvaško ministrstvo za turizem. Odločitev velja tudi za rusko cepivo Sputnik V, medtem ko tisti, ki so se cepili s kitajskim cepivom proti covidu-19 še zmeraj potrebujejo oba odmerka.

Božinović je danes ponovil, da bodo do digitalnih covidnih potrdil, ki so jih na Hrvaškem začeli izdajati v torek in bodo ljudem olajšali čezmejna potovanja, upravičeni tudi državljani, ki so v zadnjih 180 dni preboleli covid-19.

Po njegovih besedah sta Italija in Avstrija prav tako pripravljeni na izdajanje digitalnih potrdil. Za Slovenijo pa je dejal, da najverjetneje ni sodelovala v pilotnem projektu uvajanja teh potrdil, v katerem je sodelovala Hrvaška. Izrazil je upanje, da bodo do 1. julija vse države članice EU uveljavile tovrstna potrdila.