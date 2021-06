Nesreča je bila verjetno bolj travmatična za njegove moštvene kolege kot zanj, ker se padca ne spominja.

Tande je 13. aprila zapustil bolnišnico v Oslu, iz Slovenije se je v domovino vrnil v začetku aprila, potem ko je po padcu pred tekmo v poletih teden dni preživel v ljubljanskem kliničnem centru.

Na Norveškem so Tandeju operirali zlomljeno ključnico, utrpel je tudi poškodbe pljučnega krila. S helikopterjem so ga po grozljivem padcu 25. marca odpeljali v UKC Ljubljana, kjer je naslednje tri dni ostal v umetni komi. Slovenski zdravniki so ga 31. marca z intenzivne nege premestili na travmatološki oddelek, v domovino pa se je vrnil 2. aprila.