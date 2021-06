Omenjeno »osumljeno« peterico tako tvorijo: poslanca SDS Branko Grims in Jože Tanko, poslanca DeSUS Ivan Hršak in Franc Jurša ter vodja SNS Zmago Jelinčič.

Po objavi seznama je v Janševem taboru na twitterju završalo. Grims je odločno zanikal Požarjeve očitke in celo spisal prikaz nasprotnih dejstev. Slednjega je objavil tudi na svojem twitter računu. V njem je zapisal: »Spet mi podtikajo in me blatijo z lažmi ... Ni prvič.«

»Komu koristi netenje nezaupanja in prepirov z dokazljivimi lažmi? Glasoval sem namreč za razrešitev Zorčiča in izpolnjeno glasovnico prinesel iz kabine, jo vzdignil, da je bila vidna vsem v dvorani, ter jo vidno vsem pred kamerami iztegnjeno javno spustil v skrinjico,« se v prikazu nasprotnih dejstev sprašuje Grims. »Tak članek je bil očitno naročen in napisan izključno z namenom, da zaseje spore in povzroči sumničenja in prepire.«

Komu koristi netenje nezaupanja in prepirov z dokazljivimi lažmi?

(Dejstva v zvezi s neresnicami v članku »Za dve..." ki ga je objavil Požareport dne 1. junija 2021)

Spet mi podtikajo in me blatijo z lažmi... Ni prvič. Na sliki preberite preverljiva dejstva, kaj je resnica: pic.twitter.com/joL2klS8ON — Branko Grims (@BrankoGrims1) June 1, 2021

Na Požarjevo objavo se je na twitterju prav tako odzval poslanec SDS Jože Tanko. »G. Požar, tale partizanska taktika mi je poznana že od prej – ko te najprej osumijo, potem obtožijo in na koncu še ustrelijo. Kriva je pa žrtev,« je tvitnil Tanko. »Zato bi rad vedel, komu je toliko do tega, da vam je, vsaj kar zadeva mene, prodal ta konstrukt.«