Delavci v Amazonovih skladiščih se pogosteje in huje poškodujejo kot delavci zaposleni pri Amazonovih tekmecih, kot je Walmart, je v poročilu izpostavil SOC, pri čemer se sklicuje na podatke tamkajšnje agencije za varnost in zdravje pri delu OSHA.

Algoritmi za spremljanje produktivnosti delavcev

Amazon je v torek tako napovedal spremembo svoje politike t. i. Time Off Task. Gre za močno kritiziran sistem, ki uporablja algoritme za spremljanje produktivnosti delavcev, zaposleni pa morajo pojasnjevati svoje odmore.

V okviru tega sistema Amazon tako meri, koliko časa so zaposleni odsotni od svojih orodij in delovnih mest.

Zaposleni v skladiščih, ki presežejo določen prag, pogosto dobijo odpovedi.

"Od danes naprej Time Off Task povprečujemo prek daljšega časovnega obdobja," je v objavi zapisal izvršni direktor Amazonovega globalnega maloprodajnega in logističnega podjetja Dave Clark.

Amazonova govornica Kelly Nantel e pojasnila, da so veliko vlagali v zdravje in varnost na delovnem mestu, uvajali nove tehnologije, postopke in ukrepe za zmanjšanje tveganj za poškodbe.