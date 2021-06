Tako hudo je bilo, da je več kot deset let na sodišču dokazoval svojo nedolžnost. Med vrsticami iz ozadja knjige pa veje »mrzel« veter, o katerem se je takrat bolj šepetalo, kot glasno govorilo. Nadzor nad ljudmi, ki danes dobiva čedalje grozljivejše razsežnosti, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Dr. Drnovšek je Ovnu ob začetku preganjanja jasno povedal, da delujejo državne, strankarske in zasebne varnostne službe. Ni pa razkril, da se ukvarjajo z vohljanjem, zasledovanjem, prisluškovanjem in seveda z izsiljevanjem, čeprav je imel celo sam Drnovšek v predsedniških prostorih malo »kamro«, za katero je verjel, da edina ni ozvočena. Še večjo preganjavico pred prisluhi pa je imel nekdanji vrhovni šef SCT Ivan Zidar, ki je tudi ob prijateljskem pogovoru v svoji pisarni vključil motilce, zaupne pogovore pa je prikrival v okolju svojega osebnega fitnesa. Danes smo v položaju, o katerem so sovjetski KGB, jugoslovanska Udba ali vzhodnonemški Stasi lahko le sanjali, kajti dogaja se totalen nadzor nad vsemi državljani kot najnasilnejša oblika strahovlade, ki je našla izgovor v več kot dobrodošli pandemiji.

Decembra lani je slovensko vladno delegacijo pod vodstvom Janeza Janše v Tel Avivu ob obisku Izraela pričakal pravi politični objem v stilu, kot je nekdaj generalni sekretar sovjetske partije Leonid Brežnjev slinasto objemal svojega vzhodnonemškega vazala Ericha Honeckerja ali kot je pred tremi leti vedno rahlo okajeni predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker v Beli hiši prilepil Donaldu Trumpu poljub na usta. Objemu Netanjahuja so se čudili celo Izraelci, kajti nobena skrivnost ni, da Janševa SDS časti vrednote kolaborantov z nacistično Nemčijo, ki se je nad Židi znesla s holokavstom. Komu v čast je torej Janez Janša izobesil judovsko zastavo na vladni palači!? Z izvirnim priimkom Mileikowsky Benjamin Bibi Netanjahu (pomeni od boga poslan) namreč izvira iz Poljske, sedaj prepričljive zaveznice madžarskega Viktorja Orbana. Netanjahu in Orban sta dolgoletna prijatelja, saj sta se oba z opotečo srečo vrtela okrog študijev na Harvardu in se še bolj povezala, ko sta bila oba sočasno finančna ministra v svojih državah. Izjemno ostro popolno oblast, ki jo je le navidezno z lahkoto na Madžarskem ustvaril Orban, so namreč v veliki meri prinesli dosežki na področju kibernetskega nadzora, ki ga Izraelci redno izpopolnjujejo. Zato tudi lahkotno nadzirajo vsak korak Palestincev in celoten Arabski polotok. Netanjahu, ki je bil v poslih povezan že s Fredom Trumpom in posledično postal prijatelj sina Donalda, je hudo natančen, ko izbira politične zaveznike, ko jim prodaja izraelske kibernetske nadzorne dosežke. Če gre za Orbanove prijatelje, je odločitev toliko lažja. Toda tako občutljiva »tehnologija« se zaradi tajnosti ne plačuje iz državnih blagajn ali prek nadzorovanih bančnih računov, temveč se prodaja le liderjem, za katerimi stoji stranka, ki je tako materialno močna in organizirana, da lahko mirno plača z zlatom. Z zlatom, ki nima vonja in je brez sledi, od kod prihaja.

