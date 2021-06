V četrtek bo povečini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 22 do 26 °C.

Obeti: V petek in soboto bo deloma sončno. Zlasti popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Še nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije nad naše kraje in proti osrednjemu Sredozemlju sega območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi jugozahodnimi vetrovi k nam doteka dokaj suh in postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Dokaj sončno bo in postopno nekoliko topleje. Popoldne bodo na območju Karnijskih Alp posamezne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vremenski vpliv na počutje večine ljudi ugoden.