Ustavno sodišče je presodilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z ustavo. V obrazložitvi so na Ustavnem sodišču zapisali, da sta omenjeni dve točki omogočala bistveno preveč prosto polje presoje pri odločanju o ukrepih. To pomeni, da so bili v navzkrižju z ustavo:



• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji

• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

• Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

• Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji.

Ustavno sodišče je državnemu zboru naložilo, da mora v dveh mesecih neskladje odpraviti.