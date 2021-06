Nedavni ponovni državni udar v siromašnem Maliju, ki ga je tako kot že avgusta lani vodil 38-letni polkovnik Assimi Goita, je slaba novica za Francijo. Najprej zato, ker je že drugi puč v letu dni nov dokaz, da je 20-milijonski Mali kot država povsem na psu in da nima prihodnosti. Francija pa se zlasti s prisotnostjo več tisoč svojih vojakov od leta 2013, ko so džihadisti ogrozili dvomilijonsko prestolnico Bamako, očitno neuspešno trudi, da bi v svojo nekdanjo kolonijo prinesla stabilnost in institucionalno trdnost.

Puč koristi predvsem izpostavam terorističnih skupin Al Kaida in Islamska država ter tuareškim upornikom. Vse tri skupine obvladujejo večji del severnih dveh, pretežno puščavskih tretjin Malija, ki je velik za 62 Slovenij. Če malijska vojska prevzema oblast v Bamaku, kdo se potem na severu bori proti džihadistom?

Puč je slaba novica za Francijo tudi zato, ker je molčeči polkovnik Goita, ki ga je v petek ustavno sodišče na njegov ukaz razglasilo za začasnega predsednika države, brez legitimnosti, še bolj pa zato, ker naj bi bil naklonjen radikalnemu islamizmu z namenom, da se spravi z nekaterimi džihadisti na severu. »Če bo šel v to smer, se bomo umaknili,« je pred nekaj dnevi izjavil francoski predsednik Emmanuel Macron.

Bojazen pred novo islamistično tvorbo

Avgusta lani je Macron sicer pokazal razumevanje za prvi Goitov državni udar. Ta je bil usmerjen proti izjemno nepriljubljenemu in skorumpiranemu predsedniku Ibrahimu Boubacarju Keiti po spornih parlamentarnih volitvah. Polkovniki pod vodstvom Goite so tedaj v imenu ljudstva, ki jih je podprlo, izvedli puč z obljubo, da bodo vzpostavili pošteno vlado sposobnih ljudi, ki bo leta 2022 organizirala demokratične volitve. Še lani jeseni je Macron hvalil pučistične polkovnike, »ki držijo obljube in s katerimi je mogoče sodelovati«. A ko sta pred devetimi dnevi začasni predsednik države Bah NDaw in premier Moctar Ouane z ministrskih položajev v vladi odstranila polkovnika, ki sta sodelovala v lanskem puču, je to oslabilo položaj Goite, ki je zato dal zapreti predsednika in premierja in ju prisil k odstopu.

Ta novi državni udar Goite, ki ga vedno obkroža njegov bataljon specialnih enot, pa nekateri v Franciji razumejo kot priložnost za umik 5100 francoskih vojakov iz regije. Sam Macron je v nedeljo za časopis Journal du dimanche izjavil: »Naše poslanstvo ni, da večno ostanemo v Maliju.« Analitiki pa poudarjajo, da vsaj kratkoročno francoski umik iz Malija ne pride v poštev, saj bi lahko v Maliju in okolici nastala podobno močna državna tvorba džihadistov, kakršna se je v letih 2014–2017 oblikovala v Siriji in Iraku.