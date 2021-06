Vlada diskriminira tujce tudi na fakultetah

Minuli teden so na fakultetah in v študentskih vrstah odkrili doslej neznano spremembo zakona o tujcih: po novem bo moral vsak tuji študent, ki ne prihaja iz Evropske unije, na računu imeti finančno zalogo okoli 5000 evrov. Če denarja ne bo, bo moral Slovenijo zapustiti. Univerze in študentje so ogorčeni.