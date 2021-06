V Združenih državah so v ponedeljek in včeraj zaznamovali spomin na stoto obletnico enega največjih, če ne največjega primera rasnega nasilja v zgodovini države, ko je bilo v mestu Tulsa v Oklahomi v dva dni trajajočem napadu na cvetočo četrt temnopoltih Greenwood, ki so ji rekli kar črni Wall Street, ubitih do tristo ljudi. Spominu na dogodek, ki je bil dolgo časa izvzet iz zgodovinskih učbenikov in potisnjen na stran, je dal dodatno težo predsednik Joe Biden, ki je včeraj kot prvi ameriški predsednik na položaju obiskal Tulso in spregovoril o zgodovini rasizma ter izzivih na poti k poenotenju. To sta v ZDA že tako ali tako aktualni temi, posebej zaradi gibanja Življenja temnopoltih štejejo oziroma odmevov in protestov ob smrti Georgea Floyda lani med policijsko aretacijo ter drugih podobnih primerov. Biden je ponedeljek tudi razglasil za dan spomina na poboj v Tulsi leta 1921 in pozval k skupnim naporom za izkoreninjenje sistemskega rasizma.

»Še vedno vidim, kako streljajo«

Oklahoma pred sto leti je bila relativno mlada zvezna država, sprejeta v unijo leta 1907, tamkajšnje oblasti pa so nato hitro sprejele zakonodajo o rasni segregaciji. 31. maja 1921 se je pred zaporom v Tulsi začela zbirati množica temnopoltih, tudi oboroženih, ker se je med njimi razširil glas, da grozi linč mladega moškega Dicka Rowlanda, čistilca čevljev, ki je bil osumljen napada na dekle, ki je v bližnji zgradbi upravljalo dvigalo. Policija je že skoraj umirila razmere, ko je odjeknil strel, v dogodkih ki so sledili, je bilo ubitih deset belcev in dva temnopolta. Belci so se na to odzvali z oboroženim pohodom na temnopolto četrt, ki so jo požigali, rušili, napadali temnopolte in streljali ter odmetavali eksploziv tudi iz letal. »Družine in otroke so hladnokrvno pobijali. Domove, prodajalne in cerkve so zažigali. Ubitih je bilo do 300 temnopoltih, skoraj 10.000 jih je ostalo brez domov… Pred napadom je bil Greenwood cvetoča četrt temnopoltih, ponosno gospodarsko in kulturno središče… Bil je mesto, kjer so temnopolti lahko začeli na novo. V dveh dneh nasilja pa je nasilna drhal uničila težko izborjeni uspeh črnega Wall Streeta, ki so ga gradili dve desetletji,« je ob obletnici dogodkov zapisala Bela hiša.

107-letna Viola Fletcher, ki je dogodke videla v živo, je prejšnji mesec v pričanju pred kongresom dejala, da nikoli ne bo pozabila nasilja belske množice, ko so zapustili dom: »Še vedno vidim, kako streljajo temnopolte, trupla na ulicah. Še vedno čutim dim in ogenj, požgane trgovine. Še vedno slišim letala na nebu in krike… Še vedno čakam na pravico.« Položaj v Tulsi se je umiril, ko je posredovala narodna garda in so razglasili izredne razmere.