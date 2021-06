Marko Starman najresnejši kandidat za pravosodnega ministra

Najresnejši kandidat za pravosodnega ministra je po poročanju Televizije Slovenija visokošolski učitelj na Evropski pravni fakulteti Nove univerze v Novi Gorici in vodja urada za prostor v občini Izola Marko Starman. To so za TV Slovenija potrdili tudi v SMC, Starman sam pa je zatrdil, da je zgolj eden izmed možnih kandidatov.