Kavbojke s Ponte Rossa

Učitelji so pomemben del našega življenja. »Ta pravi«, z diplomo, nas poučujejo izza katedrov in v predavalnicah. Še več je drugih, brez potrdila za učenje. Na primer starši, naši večni učitelji. In mi, njihovi otroci, učitelji naših otrok. Učitelji so lahko tudi novinarji, zdravniki, psihologi, pesniki in pisatelji. Zgodovine, naše velike učiteljice, se le redko spomnimo, morda zato, ker je nema.