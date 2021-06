Časovna namestitev zastavic ni bila naključna, saj je ravno danes minilo natanko eno leto, odkar je vlada Janeza Janše po uspešno prebrodenem prvem valu preklicala epidemijo in razglasila zmago nad virusom. Ta dogodek je vlada lani pospremila z zahvalnim preletom letal slovenske in ameriške vojske.

Namen preleta je bila simbolična zahvala vsem zdravstvenim delavcem, pripadnikom civilne zaščite in drugim vključenim v sistem zaščite in reševanja ter vsem, ki so v času epidemije s svojim delom zagotavljali delovanje vseh ključnih sistemov v državi.