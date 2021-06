Na Medvedovi imajo dovolj dirkačev

Meritve hitrosti na Medvedovi cesti v Šiški so pokazale, da se več kot polovica voznikov ne drži omejitve 30 kilometrov na uro, pri čemer so ti podatki še bolj skrb vzbujajoči, če vemo, da so bili v meritve vključeni tudi kolesarji. Na občini naj bi bili naklonjeni novim hitrostnim oviram.