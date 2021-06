Marko Marinčič, prevajalec in filolog: Politike erotika ne moti več

Prof. dr. Marko Marinčič na oddelku za klasično filologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani predava o rimski in grški književnosti. Je tudi prevajalec iz latinskega in grškega jezika. Za prevod Ajshilove Oresteje je pred leti na Borštnikovem srečanju prejel nagrado Dominika Smoleta. Na 12. Grošljevem simpoziju, ki pod naslovom Ljubezen v antiki poteka pod okriljem Inštituta za arheologijo ZRC SAZU ter Društva za antične in humanistične študije Slovenije, bo danes predaval na temo Skesani eros? Ovidijeve elegije iz izgnanstva kot avgustejska palinodija. Srečanje skuša osvetliti, kako so ljudje v starem veku doživljali, vrednotili, razlagali in umetniško obravnavali erotično ljubezen.