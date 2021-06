Prostori nekdanjega rudnika bodo v Hrastniku po nekaj letih znova oživeli: v njih se bo namreč med 1. in 3. julijem – ob obletnici zgodovinske splošne delavske stavke v letu 1934 – zgodil prvi festival delavskega filma Kamerat. Na njem se bo zvrstilo trinajst filmov različnih zvrsti z družbenokritično in delavsko vsebino, ki jih bodo prikazali na »naravnih« lokacijah: v rudniški jami, na kompresorski postaji in v nekdanji rudarski kopalnici, tako imenovani vašhavi.

Med tradicijo in zapuščino »Hrastnik in sploh Zasavje imata močno tradicijo delavske kulture, zaznamovane z vrednotami medsebojne pomoči, tovarištva, tudi uporništva, in ravno iz nje vsebinsko izhaja tudi naš festival,« pojasnjuje Simon Tanšek, večkrat nagrajeni direktor fotografije in predavatelj na AGRFT, ki je programsko zasnoval festival. »Hkrati si želimo Zasavje predstaviti tudi kot okolje, ki ni več zgolj umazano industrijsko območje, temveč se v njem dogaja še marsikaj – pri čemer je lahko pestra industrijska dediščina zelo pomemben dejavnik pri razvoju kulturnega turizma.« Ravno skozi preplet lokalnih kulturnih tradicij ter industrijske zapuščine se je rodila zamisel o festivalu delavskega filma, ki bi ga pripravljali v nekdanjih industrijskih objektih, kakor pojasnjuje Tanšek, pa se želijo v prihodnjih letih razširiti še na nekatera druga prizorišča. »Poleg rudarstva sta v Hrastniku izrazit pečat pustili tudi steklarska in kemična industrija.«