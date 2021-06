Zato so tu javni naročniki pogosto talci uvoznikov, ki pa kot zasebne družbe niso zavezani javnemu naročilu. In birokracija, povezana z javnim naročilom, predvsem pa dolgotrajnost postopkov, povezanih s tem, naročnike pogosto prav silita v to, da se izogibajo javnemu naročilu, tako da nabavljajo tik pod mejo javnega naročila. Zdaj verjetno že »pokojna« skupina za debirokratizacijo te težave ni niti zaznala, kaj šele da bi ponudila kakšno rešitev zanjo. A poenostavitev javnega naročanja ima potencial prihraniti ogromno javnega denarja.

Javno naročanje potrebuje rešitve ne zgolj na področju medicinskih pripomočkov ali zdravstva širše, temveč v vseh delih javnega sektorja. Prav je, da o tem govorimo in iščemo rešitve, take, ki bi bile čim širše uporabne. Rešitve so v poenostavljanju, manj pravilih, ne več pravilih in bolj zapletenih postopkih. Predvsem pa se je treba lotiti reševanja problema agentov, poravnanja odločevalcev v javnem sektorju z interesi države in njenih državljanov. To pa je veliko širše vprašanje. Finance