#intervju Zmago Sagadin, legendarni košarkarski trener: Pri Olimpiji in Krki ne vidim prave strategije

Najtrofejnejši slovenski trener Zmago Sagadin je z zanimanjem spremljal zaključek tekmovanj v evroligi, ligi ABA in slovenskem prvenstvu ter pokalu. Skrbi ga, ker pri Cedeviti Olimpiji in Krki ne vidi uspešne strategije na srednji in dolgi rok, hkrati pa tudi, da so ligi ABA šteti dnevi. Če bo slovenska reprezentanca v najboljši postavi, pa meni, da jo lahko selektor Aleksander Sekulić odpelje na olimpijske igre.