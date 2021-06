Kdo je izgubil rokavice?

Koprski kriminalisti so pred časom poročali o nekem Madžaru, ki so ga ovadili zaradi goljufije. Prek izmišljene angleške družbe je na svoji spletni strani prodajal medicinske pripomočke in zaščitno opremo. Na limanice je že lani padel predstavnik nekega našega podjetja, ki je naročil za 200 tisočakov zaščitnih rokavic. Plačal je 20.000 evrov are. Robe ni bilo in nekako mu je prek svoje banke uspelo rešiti večji del are, še vedno pa je izgubil šest tisočakov.