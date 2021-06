Sinovacovo cepivo se že uporablja v več državah po svetu. Kot so sporočili iz WHO, odobritev daje zagotovilo, da cepivo izpolnjuje mednarodne standarde na področjih varnosti, učinkovitosti in proizvodnje.

WHO je minuli mesec za nujno uporabo odobril cepivo kitajskega proizvajalca Sinopharm. Pred tem je organizacija prižgala želeno luč cepivom proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson in AstraZeneca.

Uvrstitev cepiva na seznam WHO pomeni, da lahko države hitro odobrijo in uvozijo cepivo, zlasti tiste, ki nimajo lastnih regulatorjev za cepiva. Prav tako odpira vrata v pobudo Covax, katere namen je zagotovitev pravičnega dostopa do cepiva po vsem svetu, zlasti v revnejših državah. Za zdaj sta v pobudo vključeni le cepivi AstraZenece in v manjši meri Pfizerja.