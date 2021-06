S palicami in kolesarsko verigo s ključavnico so se trije fantje in dekle, stari od 24 do 29 let, v soboto okoli četrte ure zjutraj spravili na 35-letnega učitelja angleškega jezika Nina Čengića. Prvi je po njem začel s palico udrihati najstarejši, 29-letni fant, ko je učitelj izgubil tla pod nogami, so se mu pridružili še drugi trije. Neumorno so udrihali po njem, ga tepli po glavi in drugih delih telesa, ga brcali, razbili so mu mobitel, uničili dokumente, z nog pobrali športne copate, ga pokrili s kartonom, za konec pa nanj še urinirali. Po neuradnih informacijah HRT je eden od njih celotno grozodejstvo posnel na telefon. S kraja so pobegnili, njega pa pustili ležati na mrzlem asfaltu. Negibnega in na robu smrti so ga našli mimoidoči in poklicali pomoč. Zaradi hudih poškodb je v nedeljo zvečer umrl v bolnišnici.

Spor zaradi kršenja ukrepov? Četverico so aretirali zaradi suma umora in v ponedeljek popoldne vsakega posebej privedli pred preiskovalno sodnico v Varaždinu. Ta je zaradi nevarnosti vplivanja na priče in ponovitvene nevarnosti povzročitve kaznivega dejanja za vse odredila 30-dnevni pripor. Motiv brutalnega napada ni znan, je pa HRT poročala, da se je peterica v soboto ponoči sprla v klubu Kulturana v Varaždinu, kjer vrtijo punk, metal in rock glasbo. Hrvaški mediji se trudijo izbrskati čim več podrobnosti o tem, kaj je privedlo do usodnega napada, a zgodba ni povsem jasna. Portal Varaždinske vijesti je prišel do informacij, da je 35-letnik med zaprtjem zaradi novega koronavirusa pristojnim klub večkrat prijavil zaradi kršenja epidemioloških ukrepov, novinar Dnevnika Nove TV pa je od policije izvedel, da se je peterica poznala že od prej, a da srž spora in pretepa ni bil kak ljubezenski trikotnik niti poklic žrtve. Težava naj bi bilo prav kršenje epidemioloških pravil. Po poročanju lokalnega portala naj bi profesor Čengić od zbranih v klubu zahteval, da se malo umirijo, češ da so preglasni, zaradi česar so policijo že večkrat klicali tudi sosedi. Po drugi razlagi naj bi bil učitelj opit in je provociral, najbolj neugoden naj bi bil za 24-letno dekle. Četverica ga je odstranila iz kluba, on pa je poklical policijo. Možje v modrem so prišli, naredili zapisnik in odšli, nakar se je za učitelja začela krvava kalvarija. Zidove kluba Kulturana so v noči na torek popisali z grafiti »morilci«.

Darovala sinove organe Petintridesetletnik je učil angleščino na srednji ekonomski šoli v Varaždinu, zadnje leto je nadomeščal kolegico na porodniškem dopustu. »To je naravnost grozno. Otroci so ga oboževali, letos je bil razrednik maturantom,« je za 24sata povedal eden od zaposlenih na šoli. Po navedbah njegovih staršev je delal po 16 ur na dan, saj da je poleg angleščine učil še filozofijo, logiko in etiko. Učence je vzel za svoje. Skrušena starša, ki sta o tragediji spregovorila za portal 24sata, sta prepričana, da bi njun sin še živel, če bi njegovi krvniki poklicali pomoč ali mu vsaj ne bi uničili telefona. Po njunih navedbah bi mu zdravniki še lahko rešili življenje, če ne bi tako dolgo ležal brez pomoči. Ko je prišlo do krvavitve v možgane, pa je bilo že prepozno. V Kulturani je vsega, samo kulture ne, je prepričan oče umorjenega. Staršema je bolj ali manj vseeno, kaj se bo zgodilo z ovadenimi, saj jima nič ne bo vrnilo sina. Ker pa sta darovala njegove organe, sta sama rešila pet življenj.