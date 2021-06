Andreja Pivovarova, nekdanjega direktorja organizacije Odprta Rusija, ki jo je v izgnanstvu ustanovil bivši naftni tajkun in oster kritik Kremlja Mihail Hodorkovski, je policija v ponedeljek zvečer na letališču Pulkovo v Sankt Peterburgu aretirala na letalu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je Pivovarov sporočil na Twitterju, je želel odpotovati na oddih. Na letališču mu policisti med varnostnimi in carinskimi postopki niso postavljali vprašanj in se je brez zapletov vkrcal na letalo. To se je že začelo premikati, ko se je nenadoma ustavilo. »Prišli so policisti in me odvlekli ven«, je povedal.

Po navedbah njegovih sodelavcev so ponoči v njegovem stanovanju potekale preiskave, preiskovalci pa so začeli postopek zaradi »sodelovanja z nezaželeno organizacijo«, za kar je predvidena šestletna zaporna kazen. Policija je preiskala tudi domove več drugih opozicijskih aktivistov. »Na moji dači blizu Kolomne potekajo preiskave, tako kot pri mojem nekdanjem sodelavcu Aleksandru Solovjovu in vodji kampanje Vitaliju Venidiktovu. Formalnega razloga ne poznam,« je na aplikaciji za izmenjavo sporočil Telegram dejal eden od opozicijskih politikov in nekdanji poslanec Dmitrij Gudkov, poroča AFP.