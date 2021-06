V Evropi je bilo lani 22.276 kopalnih voda. Delež odličnih kopalnih voda je v obdobju 2014-2020 stabilen in se giblje med 85 in 87 odstotkov za obalne kopalne vode ter med 77 in 81 odstotkov za celinske kopalne vode. Zaradi boljše kakovosti kopalnih voda na morju se glede na delež odličnih kopalnih voda pred Slovenijo uvrščajo države s pretežnim deležem kopalnih voda na morju, to so Malta, Ciper, Hrvaška, Španija, Italija, Grčija in Nemčija.

Slabih kopalnih voda je bilo v Evropi lani 296 oziroma 1,3 odstotka, največ v Italiji (93), Franciji (78) in na Nizozemskem (30). Zaradi slabe kakovosti zadnjih petih letih je trajna prepoved kopanja podana za 45 evropskih kopališč: 34 v Italiji, tri v Franciji, dve na Nizozemskem in po eno na Češkem, Danskem, Irskem, Španiji, Švedskem in v Združenem kraljestvu.

Zaradi večje samočistilne sposobnosti morja je kakovost obalnih območij navadno boljša. Na drugi strani številne srednjeevropske celinske kopalne vode ležijo na razmeroma majhnih jezerih in ribnikih ter rekah z nizkim pretokom. Te vode so zlasti poleti bolj dovzetne za kratkotrajna onesnaženja zaradi močnega poletnega deževja ali suše.