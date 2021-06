Dopolnjeni zakonik kanonskega prava, pri katerem so sodelovali cerkveni pravniki in strokovnjaki za kazensko pravo, sicer ne omenja izrecno spolnih zlorab mladoletnikov, temveč govori o kaznivih dejanjih zoper šesto zapoved, ki prepoveduje prešuštvo. Duhovnik bo ostal brez službe in bo kaznovan z »drugimi pravičnimi kaznimi«, če bo zagrešil takšno kaznivo dejanje. Podobna kazen je zagrožena tudi za napeljevanje mladoletnikov, da se »pornografsko izpostavijo ali da sodelujejo pri pornografskem razkazovanju«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Eden od ciljev revizije je zmanjšanje števila kazni, prepuščenih presoji sodnikov, zlasti pri najresnejših primerih. »Novo besedilo uvaja različne spremembe veljavne zakonodaje in sankcionira nekatere nove zločinske oblike, ki odgovarjajo na vedno bolj razširjeno zahtevo v različnih skupnostih po ponovni vzpostavitvi pravičnosti in reda, ki ju je zločin prelomil,« je zapisal papež Frančišek. Druge tehnične izboljšave zakonika so povezane s pravico do obrambe, zastaranjem kaznivih dejanj in jasnejšo določitvijo kazni. Spremembe bodo začele veljati decembra.

Papež Frančišek se že od začetka papeževanja leta 2013 spoprijema s škandalom spolnih zlorab, v katere so vpleteni katoliški duhovniki po svetu. Leta 2019 je sklical vrh o spolnih zlorabah v katoliški cerkvi in med drugimi ukrepi odpravil pravila o tajnosti, ki so ovirala preiskave pedofilskih duhovnikov. Kljub temu številni aktivisti vztrajajo, da bi bilo treba narediti veliko več. Žrtve spolnih zlorab pa so se pogosto pritoževale, da je bil zakonik do zdaj glede zlorab zastarel in nepregleden.