Giovanni Brusca je bil eden glavnih in najbolj lojalnih sodelavcev šefa sicilijanskega mafijskega klana Cosa Nostra, Salvatoreja Riine. Med drugim je leta 1992 razstrelil bombo, ki je ubila Giovannija Falconeja, legendarnega italijanskega tožilca in sodnika, ki je svojo kariero posvetil boju proti mafiji. V napadu so bili ubiti tudi Falconejeva soproga in trije telesni stražarji. Medtem ko je mimo peljal njihov avtomobil, je namreč Brusca detoniral 400 kilogramov razstreliva, skritega ob odseku avtoceste na obrobju Palerma.

Priznal sodelovanje pri stotinah umorov

Aretirali so ga leta 1996 in ga kasneje obsodili na dosmrtni zapor. Medtem ko je bil v zaporu, je Brusca začel sodelovati s tožilstvom in po njegovi zaslugi je bilo kasneje aretiranih še več drugih mafijcev. Priznal je sodelovanje pri izvedbi na stotine umorov. Med najokrutnejšimi je bil umor 12-letnega Giuseppeja Di Mattea, sina mafijskega spreobrnjenca. Fanta so ugrabili leta 1993, da bi se maščevali njegovemu očetu. Več kot dve leti so ga zadrževali v neki hiši v grozljivih razmerah, nato pa so ga zadavili in njegovo truplo vrgli v kislino.

Brusca sicer ostaja pod nadzorom in ga čakajo še štiri leta pogojne kazni. A potem ko so italijanski mediji objavili novico, da je od sinoči po 25 letih znova na prostosti, se vrstijo ogorčeni odzivi tako s strani svojcev njegovih številnih žrtev kot tudi z vseh strani italijanske politike, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja levosredinske Demokratske stranke Enrico Letta je izpustitev označil kot »udarec v trebuh, ob katerem onemiš in se sprašuješ, kako je to sploh mogoče«. Vodja skrajno desne Lige Matteo Salvini je menil, da je oseba, ki zagreši ta dejanja, »divja zver« in ne bi smela nikoli iz zapora. »To je nesprejemljiva sramota,« je tvitnila županja Rima Virginia Raggi iz Gibanja pet zvezd.