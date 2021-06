Kremna koruzna solata

Ta čudovita solata, pripravljena z na maslu popečeno in s česnom obogateno koruzo, kremnim jogurtovim prelivom in peteršiljem, je tako neverjetno dobra, da so vsi, ki jo poskusijo, začarani. Odlična je kot priloga burgerju, hot dogu, pečenemu mesu ali kateri koli pečeni zelenjavi. Poskusite jo in se pripravite, da bo na vašem jedilniku velikokrat. Ker je resnično božanska!