Slovenski rokerji IMSET iz Domžal so na mednarodnem glasbenem tekmovanju ISC (International Songwriting Competition) povsem navdušili s pesmijo All The Same, s katero so v kategoriji roka zasedli neverjetno deveto mesto. Na tekmovanje se je prijavilo kakšnih 26 tisoč glasbenikov s celega sveta, slovenske rokerje pa so med najboljši odstotek na svetu postavili sodniki, med katerimi so bili tudi Linkin Park, Coldplay in pa Dua Lipa. A to še ni vse – Domžalčani so odličen uspeh dosegli tudi s skladbo Lost Inside, s katero so v kategoriji besedil zasedli šesto mesto.

Jaka Peterka, Jaka Ažman, Blaž Horvat in Dejan Macura so že pred tem delovali v tujini. Sodelovali so s producentoma iz newyorškega studia Sterling, Tedom Jensenom in Chrisom Gehringerjem, z novim singlom All The Same pa so tokrat združili moči s Chrisom Athensom. Pohvalijo se lahko s številnimi koncerti v tujini, denimo na poljskem »woodstocku«, prejšnjo sezono so bili ovenčani z nazivom najbolj predvajanih slovenskih izvajalcev na več radijskih postajah, lani so se predstavili na Emi, leta 2018 pa jim je Sazas podelil nagrado za eno najbolj kakovostnih skupin pri nas. Sodelovali so z različnimi glasbeniki – Dire Straits exp, Parni Valjak, Prljavo Kazalište, Omar Naber, Siddharta, Alya ...