Edvard Svetlik se je z mesta predsednika upravnega odbora poslovil oktobra lani in postal član odbora. Njegov položaj je prevzela Andra Krapš Rejc. Skupščina bo o predlogu, da se Krapš Rejčevi z 11. septembrom podeli nov šestletni mandat odločala julija. Delničarji bodo glasovali tudi o tem, da člana odbora s šestletnim mandatom z 11. septembrom ostaneta Iztok Seljak in Dušan Lapajne ter da s 3. julijem vanj imenujejo Alexa Luckmanna in Marka Hočevarja, izhaja iz sklica skupščine.

Lansko jesen so v Hidrii prenovili nadzorni svet Hidrie Holdinga in imenovali nov poslovni odbor Hidrie, ključne družbe korporacije. Takrat so v Hidrii konsolidirali lastniško-upravljalsko strukturo, potem ko so Luckmann, Seljak prek družbe Inovatis, Lapajne prek Ladisa, Krapš Rejc prek Rafisa in pridruženi partnerji poleti v prevzemni ponudbi svoj delež v H&R povečali na 52,93 odstotka, družina Svetlik pa je imela v lasti približno 40 odstotkov družbe H&R.