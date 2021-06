Včeraj okoli sedme ur zjutraj sta neznana moška oropala bencinsko postajo na Celovški cesti v Ljubljani. »Neznana storilca sta z nožem v roki vstopila v prodajalno in od uslužbencev zahtevala denar,« so sporočili s PU Ljubljana. Odnesla sta nekaj tisoč evrov in s kraja pobegnila peš. V dogodku ni bilo poškodovanih.

Policisti dvojice še niso prijeli, so pa dali v javnost njun opis. Eden od osumljencev je visok okoli 1,75 metra, oblečen je bil v temno siv pulover s kapuco, črne hlače, nosil je črne športne copate, na glavi je imel belo kapo s šiltom, obraz mu je zakrivala črna maska. Drugi je prav tako visok okoli 1,75 metra, je močnejše postave, oblečeno je imel volneno sivo jopo s kapuco, svetlo sive hlače, obute je imel modre pohodne čevlje, nisil je črno kapo s šiltom, tudi njemu pa je obraz zakrivala črna maska.