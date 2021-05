Kar nekoliko presenečeni so bili sinoči Mariborčani, ko so v središču mesta in v okolici Ljudskega vrta opazili ljudi v rdeče-belih kockastih dresih in majicah. Ti so prišli v mesto ob Dravi spodbujat mlado reprezentanco ognjenih. Na južni ploščadi stadiona je bila pred tekmo dolga vrsta do prostora pod tribuno, kjer sta Uefa in NZS organizirali testiranje na koronavirus, na stadion so lahko vstopile le osebe, ki so izpolnjevale pogoje PCT. Že slabe pol ure pred tekmo je bilo s stadiona slišati navijaške napeve Hrvatov, tik pred začetkom dvoboja so prvič z generičnimi vzkliki »Espana, espana« začeli še španski navijači. Nekaj deset jih je bilo, številni med njimi so v Mariboru na študijski izmenjavi. Ob vzklikih »Luka Modrić« so privrženci obeh nogometnih velesil združili moči.

Prvi polčas ni postregel z atraktivno predstavo. Hitri prehodi obeh ekip po izgubljenih žogah niso obrodili sadov, prepogosto so se dogajale napake, kar gre pripisati tudi prekratkemu času za uigravanje obeh reprezentanc, ki si nista priigrali resnejših priložnosti. Nekoliko bolj razpoloženi so bili v prvem delu naši južni sosedje, ki jih je s klopi vodil stari znanec s slovenskih nogometnih igrišč, nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan. Nekdanji nogometaš Liverpoola in hrvaški reprezentant je v Ljudskem vrtu pred to tekmo po enkrat slavil in bil poražen in dvakrat remiziral. Vzkliki hrvaških navijačev »Igor Bišćan« so spomnili na sezono, ki jo je preživel pri Olimpiji.

V drugi del tekme so Španci krenili bolj napadalno, v prvih petnajstih minutah drugega polčasa so si priigrali štiri velike priložnosti, v 64. minuti je Jorge Cuenca dosegel gol, a je bil ta zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Pred kakšnimi dvajsetimi navijači na južnem delu vzhodne tribune pa so se Španci veselili v 66. minuti, ko je Javi Puado po podaji Bryana Gila dosegel lep gol s preciznim strelom ob levi vratnici.

Španci, ki vse od leta 1998 na evropskih prvenstvih do 21 let niso izgubili tekme v izločilnih bojih pred finalom, so si v nadaljevanju priigrali še nekaj priložnosti, a se predvsem osredotočili na branjenje. Hrvaški reprezentanci je uspelo nekajkrat prebiti kvalitetno zvezno vrsto la rojite, a ognjeni so bili v zaključkih nenatančni. Nato pa je v sodnikovem podaljšku Hugo Guillamon v kazenskem prostoru storil prekršek, gruzijski sodnik Giorgi Kruašvili je pokazal na belo piko, z enajstih metrov pa je bil natančen Luka Ivanušec.

V podaljšku smo spremljali raztrgano, a dinamično igro, priložnosti sta si priigrali obe moštvi, znova so bili bolj nevarni Španci. V 110. minuti je premoč la rojite z odličnim protinapadom kronal Espanyolov napadalec Javi Puado, ki mu je z roba svojega kazenskega prostora dolgo žogo lepo podal Marc Cucurella. Nastop v polfinalu so si zagotovili tudi Nizozemci, ki so v Budimpešti proti Francozom zaostanek iz prvega polčasa spremenili v zmago z 2:1.