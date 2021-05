Stranka HDZ je pričakovano znova relativna zmagovalka lokalnih volitev na Hrvaškem, saj je dobila župane v približno 45 odstotkih od 555 mest in občin ter v 15 od 20 županij. Premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je v nedeljo razglasil »kolosalno zmago HDZ«, so pa volilni dosežki stranke približno enaki kot na prejšnjih lokalnih volitvah leta 2017. Ko gre za štiri največja mesta, je HDZ izgubil Split, dobil pa Osijek. Obdržali so še nekaj večjih mest, kot sta Zadar in Velika Gorica, ter nazaj dobili nekaj županij.

Tudi SDP je dosegla približno enak rezultat kot pred štirimi leti. Vendar sta HDZ in SDP veliko težje dosegli volilni uspeh v tekmah z novimi političnimi akterji. Nista več največji medsebojni tekmici, temveč se soočata s pritiski novih strank.

V Zagrebu je tako pričakovano zmagal kandidat zeleno-leve platforme Zmoremo! Tomislav Tomašević, v Splitu pa kandidat stranke Center Ivica Puljak. HDZ bo prvič vodila Osijek. SDP pa bo še naprej imela župana na Reki.