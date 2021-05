»Za odločitev vlade po mojem mnenju ni prepričljivih argumentov oziroma jih ni predstavila javnosti,« je na novinarski konferenci po srečanju s portugalskim predsednikom Marcelom Rebelo de Souso v odgovoru na novinarsko vprašanje včeraj dejal Pahor.

Kot je dodal, je sicer glede odločitev vlade in parlamenta zelo zadržan, a da gre tokrat za vprašanje, ki se je časovno pojavilo tik pred našim prevzemom predsedovanja Svetu EU. Vlada se je namreč na seji minuli četrtek po več mesecih zavlačevanja odločila, da se razpis za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ponovi, ker da državnotožilski svet ni oblikoval dovolj velike liste kandidatov; po mnenju vlade bi moral predstaviti najmanj šest kandidatov.

Stroka je tovrstno pravno argumentacijo zavrnila. Odstopila je tudi pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, ki je poudarila, da je bil postopek imenovanja kandidatov izpeljan zakonito, skladno z nacionalno zakonodajo in uredbo Sveta EU o evropskem javnem tožilstvu. Neuradno je postopek imenovanja obeh kandidatov sicer stal, ker sta bila kandidata Matej Oštir in Tanja Frank Eler moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in stranko SDS.

Danes evropsko javno tožilstvo začne delati

Evropsko javno tožilstvo prav danes začenja operativno delo, in to čeprav Slovenija in Finska še nista imenovali delegiranih tožilcev. Kot zagotavljajo na tožilstvu, so pripravljeni na delo v vseh sodelujočih državah, predvidene so tudi začasne rešitve v tovrstnih izjemnih primerih, ko kadrovska imenovanja niso popolna. Evropsko javno tožilstvo je namenjeno boju proti goljufijam v EU in zlorabam evropskih sredstev. Ta neodvisni organ EU bo pristojen za preiskavo, pregon in obtožbe pri kaznivih dejanjih, ki škodujejo finančnim interesom Unije. sta