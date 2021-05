Kolumbijski kolesar Egan Arley Bernal Gómez ali na kratko Egan Bernal je z zmago na 104. dirki po Italiji prišel do svoje druge zmage na tritedenskih dirkah. Leta 2019 je precej presenetljivo osvojil prestižno dirko po Franciji. Kolesarski svet je tedaj 22-letnemu Kolumbijcu napovedal bleščečo kariero. A Kondor, kot ga kličejo sotekmovalci, je še en dokaz več, da je lažje priti na vrh kot tam ostati. Lansko sezono bi najraje pozabil, pestile so ga tudi bolečine v hrbtu. Na dirki po Franciji je lani branil zmago, a sta ga slovenska kolesarska šampiona Tadej Pogačar in Primož Roglič povsem potolkla, dirke pa celo ni končal.

»Dirko po Franciji sem dobil zelo mlad. Izgubil sem se in enostavno nisem bil več motiviran za trdo treniranje,« je v Milanu priznal Egan Bernal ter dodal, da mu je hitri uspeh morda prinesel celo več škode kot koristi. Na njegovo srečo je član ene najmočnejših ekip Ineos Grenadiers, v kateri so številni strokovnjaki, ki se znajo spopasti s težavami, s katerimi se je soočil Kolumbijec. Motivacijo je našel v Sloveniji, pri svojih največjih konkurentih Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. »Ob sebi opažam številne močne kolesarje, predvsem Primož in Tadej sta izjemna. A zdaj, ko sem ponovno v igri, me samo še bolj motivirata,« je kar bruhala samozavest iz Bernala.

Kolesaril tudi že po Sloveniji Zmagi na Touru in Giru sta njegova največja uspeha v karieri, a še zdaleč ne edina. Čeprav je star šele 24 let, je njegova kariera že zelo dolga. Prvo profesionalno pogodbo je podpisal leta 2016, ko je vozil za ekipo Androni Giocattoli–Sidermec (ANS). Do nje je prišel po zaslugi izjemnih rezultatov na testiranju maksimalne porabe kisika v eni minuti. Po navedbah njegovega agenta ta znaša 88,8 ml/kg/min. Vsekakor izjemna številka, ki mu predvsem pri kolesarjenju navkreber daje veliko prednosti. Da ima tako dobre predispozicije, gre veliko zaslug pripisati tudi njegovemu rojstnemu mestu. Kondor prihaja iz Zipaquirá, kolumbijskega mesta, ki leži na kar 2650 metrih nadmorske višine. Ker je svojo prvo pogodbo podpisal zelo mlad, v mladinski karieri nima veliko odmevnih rezultatov, saj se je takoj začel meriti v članski konkurenci. Kot rosni mladenič se je v dresu ekipe ANS predstavil tudi na dirki po Sloveniji, kjer je končal na skupno četrtem mestu. Do svoje prve profesionalne zmage je prišel leta 2017, ko je skupno slavil zmago na treh dirkah (Le Tour de Savoie Mont Blanc, Tour de l'Avenir in Sibiu Cycling Tour). Uspehi so mu omogočili prestop v eno najmočnejših ekip, ki se je takrat imenovala Sky, danes pa jo poznamo pod imenom Ineos Grenadiers. V dobrih treh letih in pol pri britanski ekipi je svojo bero zmag povečal na 19. Pri tem gre po večini za skupne zmage na etapnih dirkah. Kolumbijec namreč ne slovi kot najbolj eksploziven kolesar, številne menjave ritma mu povzročajo težave. Do uspehov prihaja predvsem po zaslugi izjemno konstantnih voženj. Francoski Tour je denimo osvojil brez etapne zmage, svojo prvo na tritedenskih dirkah je tako dočakal šele letos. Najprej je bil najboljši na deveti etapi dirke po Italiji, nato je dodal še drugo, ko je vse konkurente pokoril še sedem etap kasneje. Letošnji Giro je bil zanj sploh njegov prvi v karieri.