Inšpekcijski nadzor: Na kulturnem ministrstvu se morajo poboljšati

Inšpekcijski nadzor je pokazal, da so na ministrstvu za kulturo v različnih postopkih pogosto kršili zakonodajo, zlasti ko je šlo za reševanje vlog za pridobitev statusa samozaposlenega in pravico do plačila prispevkov iz proračuna.